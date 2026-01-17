17 suçlu 11 ülkede yakalanarak yurda getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt dışında bulunan firari suçluların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonları sanal medya hesabından duyurdu.

Buna göre Almanya, Irak, Azerbaycan, Bosna Hersek, Belarus, Gürcistan, İtalya, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan makamları ile ortaklaşa düzenlenen operasyonlarda; kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla uluslararası seviyede aranan İ.F., E.T., A.B., K.B., D.H., Ö.V., M.D., R.Ö., R.Y., M.U., O.Y., İ.D. ile ulusal seviyede aranan B.G., M.D., S.T., M.S. ve H.M.K. yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

Belarus'ta yakalandı

'Uyuşturucu madde ithal etme' suçundan kırmızı difüzyonla uluslararası seviyede aranan İ.F., Belarus’ta yakalandı. 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.T., 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.B., 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.B. ve Ö.V., 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan D.H., 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.D., Almanya'da yakalandı.

'Kasten öldürme' suçu

'Kasten yaralama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.Ö. Irak'ta, 'Nitelikli yağma' ve 'Hırsızlık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.Y. Kırgızistan'da, 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.U. Kosova'da, 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.Y. Yunanistan'da, 'Kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İ.D., Bosna Hersek'te yakalanarak yurda getirildi.

3 suçtan aranıyormuş

'Mala zarar verme', 'Yaralama', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma' suçlarından ulusal seviyede aranan B.G. Azerbaycan'da, 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ulusal seviyede aranan M.D. Irak'ta, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak' suçundan ulusal seviyede aranan S.T. İtalya'da, 'Dolandırıcılık', '6136 Sayılı Kanuna muhalefet' suçlarından ulusal seviyede aranan M.S. Gürcistan'a, 'Dolandırıcılık' suçundan ulusal seviyede aranan ise H.M.K. Kuzey Makedonya'da yakalandı.