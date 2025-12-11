  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 179 suçtan 22 yıl hapisle aranan şüpheli, AVM'de gezerken yakalandı
Takip Et

179 suçtan 22 yıl hapisle aranan şüpheli, AVM'de gezerken yakalandı

ADANA’da polis güven timleri, bir AVM’de mağazaları gezerken hareketlerinden şüphelenip, durdurduğu Evren Uluadam’ın (42), çeşitli suçlardan 179 kaydı olduğunu ve 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis ve 139 bin lira para cezasıyla arandığını belirledi. Gözaltına alınan Uluadam, cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
179 suçtan 22 yıl hapisle aranan şüpheli, AVM'de gezerken yakalandı
Takip Et

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı güven timleri, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde devriye görevindeyken, mağazaları gezen Evren Uluadam’ın hareketlerinden şüphelenip, durdurdu.

Ekiplerin yaptığı Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde, Uluadam’ın ‘Hırsızlık’, ‘Dolandırıcılık’ ve ‘Tehdit’ gibi suçlardan 179 kaydının ve hakkında 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis ile 139 bin lira para cezası bulunduğu belirlendi.

10 yıldır firarı olduğu belirtilen Uluadam, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Uluadam önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.

Sahte dolar krizi yeniden alevlendi: ATM ve döviz büroları 50 doları kabul etmiyorSahte dolar krizi yeniden alevlendi: ATM ve döviz büroları 50 doları kabul etmiyorEkonomi
Emeklilik sistemi, vergi, kira geliri... Yeni torba yasada hangi düzenlemeler var? İşte detaylarEmeklilik sistemi, vergi, kira geliri... Yeni torba yasada hangi düzenlemeler var? İşte detaylarEkonomi
Benzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 11 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 11 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
İsviçre'de mağaza ve restoranlar Bitcoin ile ödeme almaya başladıİsviçre'de mağaza ve restoranlar Bitcoin ile ödeme almaya başladıDünya

 