18 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi: 7'si Özgür Özel'in

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın da bulunduğu 12 milletvekili hakkında, toplam 18 dokunulmazlık dosyası sunularak Karma Komisyona sevk edildi.

TBMM Başkanlığına, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile CHP Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'in de bulunduğu 12 milletvekili hakkında 18 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:

  • CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel

  • TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş

  • CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır

  • CHP Grup Başkanvekili Murat Emir

  • CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan

  • CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale

  • İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan

  • CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel

  • TİP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil

  • İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban

  • CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır

  • CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat

 
 

Özgür Özel'e ait 7 ayrı dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

