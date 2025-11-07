18 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi: 7'si Özgür Özel'in
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın da bulunduğu 12 milletvekili hakkında, toplam 18 dokunulmazlık dosyası sunularak Karma Komisyona sevk edildi.
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:
Özgür Özel'e ait 7 ayrı dokunulmazlık dosyası bulunuyor.