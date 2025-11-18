  1. Ekonomim
18 Kasım Salı İDO, BUDO iptal seferler listesi: Hangi seferler iptal edildi?

İstanbul’da gece yarısından itibaren tesirini artıran kuvvetli rüzgar, deniz ulaşımında ciddi aksamalara sebep oldu. Meteoroloji’nin yaptığı ikazlarda rüzgar hızının saatte 70 km’ye kadar çıkabileceğinin altı çizilirken, İDO ve BUDO başta olmak üzere birçok deniz yolu işletmesi güvenlik gerekçesiyle sefer iptallerine gitti. Şehir Hatları’ndan da benzer açıklamalar gelirken, vatandaşlara çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılar gerçekleştirildi. İşte 18 Kasım 2025 Salı günü iptal edilen seferlerin tam listesi…

İstanbul genelinde hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nı tesiri altına alan şiddetli lodos, sabah saatlerinde fırtına aşamasına erişti. Marmara kıyıları ve Kuzey Ege’de de etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle AFAD, AKOM ve MGM’den peş peşe uyarılar geldi. Hava koşullarının uygun olmayan hale gelmesi neticesinde İstanbul–Bursa hattında yapılması öngörülen çok sayıda sefer iptal edildi. İşte 18 Kasım 2025 İDO iptal seferleri

18 Kasım 2025 İDO iptal seferleri

İDO’nun duyurduğu iptal edilen seferler şöyle:

Bandırma – Yenikapı – Kadıköy → 07:45

Kadıköy – Yenikapı – Bandırma → 19:00

Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) → 07:00

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) → 11:30

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas) → 11:30

Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) → 12:55

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) → 08:00

Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) → 09:30

Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) → 09:30

Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) → 10:00

Kuvvetli rüzgarın gün boyunca tesirini devam ettirmesi beklenirken, yeni iptal ve ertelemelere karşı vatandaşların resmi duyuruları takip etmesi önem taşıyor.

