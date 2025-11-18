18 Kasım Salı İDO, BUDO iptal seferler listesi: Hangi seferler iptal edildi?

İstanbul genelinde hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nı tesiri altına alan şiddetli lodos, sabah saatlerinde fırtına aşamasına erişti. Marmara kıyıları ve Kuzey Ege’de de etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle AFAD, AKOM ve MGM’den peş peşe uyarılar geldi. Hava koşullarının uygun olmayan hale gelmesi neticesinde İstanbul–Bursa hattında yapılması öngörülen çok sayıda sefer iptal edildi. İşte 18 Kasım 2025 İDO iptal seferleri

İDO’nun duyurduğu iptal edilen seferler şöyle:

Bandırma – Yenikapı – Kadıköy → 07:45

Kadıköy – Yenikapı – Bandırma → 19:00

Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) → 07:00

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) → 11:30

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas) → 11:30

Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) → 12:55

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) → 08:00

Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) → 09:30

Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) → 09:30

Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) → 10:00

Kuvvetli rüzgarın gün boyunca tesirini devam ettirmesi beklenirken, yeni iptal ve ertelemelere karşı vatandaşların resmi duyuruları takip etmesi önem taşıyor.