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18 Mart pazartesi altın fiyatları! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 18 Mart pazartesi altın fiyatları …

Haber Merkezi
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18 Mart pazartesi altın fiyatları! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları
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Gram altın

Alış: 2,243.54    

Satış: 2,243.8

Çeyrek altın

Alış: 3,920.06

Satış: 4,010.95

Yarım altın

Alış: 7,815.62           

Satış: 8,021.91


Cumhuriyet altını

Alış: 16,276.0           

Satış: 16,522.0

Çeyrek altın kaç gramdır?

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır. Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.