18 Mart pazartesi altın fiyatları! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 18 Mart pazartesi altın fiyatları …
Gram altın
Alış: 2,243.54
Satış: 2,243.8
Çeyrek altın
Alış: 3,920.06
Satış: 4,010.95
Yarım altın
Alış: 7,815.62
Satış: 8,021.91
Alış: 16,276.0
Satış: 16,522.0
Çeyrek altın kaç gramdır?
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır. Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.