18 Şubat 2024 Resmi Gazete yayımlandı! 18 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete'de 18 Şubat 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 18 Şubat 2024 tarihli ve 32464 Sayılı Resmî Gazete detayları…
Yürütme ve idare bölümü
Yönetmelik
–– Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Tebliğler
–– 2024 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2024 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2024 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi
–– 2024 Yılı Ocak Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
İlân bölümü
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri