  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 18 Şubat 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 18 Şubat pazar Şans Topu çekiliş sonuçları
Takip Et

18 Şubat 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 18 Şubat pazar Şans Topu çekiliş sonuçları

18 Şubat 2024 Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü Şans Topu çekiliş sonuçlarını saat 20.00’de açıklandı. Çarşamba ve pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişte 5 numara ve 1 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. İşte 18 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları…

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
18 Şubat 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 18 Şubat pazar Şans Topu çekiliş sonuçları
Takip Et

Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği, 18 Şubat Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleşti. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü Noter heyeti huzurunda Şans topu çekilişleri yapılıyor. İşte 18 Şubat 2024 Şans Topu çekilişi sonuçları…

18 Şubat 2024 Şans Topu sonuçları

Çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından Noter heyeti huzurunda saat 20.00’de gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. 18 Şubat pazar günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası Şans Topu sonuçları belli oldu ve çekilişte 5+1 bilen olmadı tam 2.727.176,94 TL devretti. 5 bilen 5 kişi de 17.885,40 TL'nin sahibi oldu. Çekilişi kazandıran numaralar:

6 – 10 – 13 – 23 – 25 + 2

 Kazanan kategoriler

Kategori               Kazanan kişi sayısı               İkramiye tutarı

     5+1                              Devir                            2.727.176,94 ₺

       5                                     5                                 17.885,40 ₺

     4+1                                 81                                  1.104,00 ₺

       4                                 1.080                                 103,50 ₺

     3+1                               2.155                                  62,20 ₺

       3                                31.989                                  16,75 ₺

     2+1                              19.093                                  25,75 ₺

     1+1                               62.407                                 12,50 ₺

     0+1                               62.146                                 12,55 ₺