BESTİ KARALAR / ANKARA

Suça itilen çocuklara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nda yapılacak düzenlemenin, 12. Yargı Paketi’nde yer alacağı planlanmıştı ancak son yaşanan olayların ardından 18 yaş altı çocukların işlediği suçlar yeniden düzenlenecek. Çocuk yaş grupları da yeniden belirlenecek. Edinilen bilgilere göre; Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ‘yaş küçüklüğü’ başlıklı 31. Maddesi üzerinde yapılacak değişiklikler tartışılıyor. Buna göre; son yılların en büyük sorunu olan suça itilen ve suça karışan çocuklara verilen cezaların alt ve üst sınırı değişiyor. Özellikle cinayet işleyen ve başka ağır suçlara karışan çocuklar da yetişkinler gibi yargılanacak. İşlediği suçun ağırlığına göre müebbet cezası alabilecek. Çocukların ceza almasına ilişkin yaş sınırları da değişecek.

Yapılacak düzenleme ile 15-18 yaş grubunda ağır suçlar için uygulanan ceza indiriminin kaldırılması ile birlikte çocuk yaş grubu da 15 yerine 12 olması planlanıyor. Adalet Bakanlığı suç işleyen çocuklarla ilgili bugün kadar yapılan hazırlıkları yeniden gözden geçirme kararı aldı. Bu çerçevede, suça sürüklenen çocuklara yönelik cezaların artırılması, sosyal medya düzenlemeleri ve dijital platformlardaki içeriklere ilişkin yeni tedbirler gündeme geldi.

Aileler de sorumlu olabilecek

Çocuğunu suçtan uzak tutamayan, bakım ve gözetim görevini ihmal eden, madde bağımlısı olan çocuklarını ilgili devlet kurumlarına bildirmeyen anne babalara yönelik ağır yaptırımlar getirilecek. İlgili kanunlarda düzenlemelere gidilecek. Bu çerçevede; Türk Ceza Kanunu'nda şikayete bağlı olan “aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali” suçunun, daha ağır yaptırımlarla yeniden düzenlenmesi hedefleniyor. Mevcut yasada ailelere verilen bir yıla kadar hapis cezasının artırılması ve suçun şikayete bağlı olmaktan çıkarılması planlanıyor. Ebeveynlere ait ruhsatlı silahı kullanan çocuklar için de tedbir geliyor. Ruhsatsız ya da ruhsatlı silahların çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edilmesi ve usule aykırı muhafaza edilmesi nedeniyle de bir suç işlenmesi halinde ruhsat sahibi kişi hakkında cezai sorumluluk getirilecek. Bu çerçevede 6136 (Ateşli Silahlar) sayılı yasada değişikliğe gidilecek.