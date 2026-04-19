  3. 18 yaş altına özel “çocuk hattı” uygulaması geliyor
18 yaş altına özel "çocuk hattı" uygulaması geliyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, art arda yaşanan okul saldırılarının ardından çocukları korumaya yönelik yeni adımlar için hazırlık yapıyor. Şiddet içerikli oyunlara erişimin sınırlandırılması, VPN kullanımına lisans zorunluluğu getirilmesi ve 18 yaş altına özel “çocuk hattı” uygulamasıyla ebeveyn denetiminin artırılması planlanıyor.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan okul saldırıları Türkiye’yi hüzne boğarken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) bir dizi tedbir hazırlığında olduğu öğrenildi.

Bu doğrultuda öncelikli olarak Türkiye’de yasal sınırlar içinde erişime engellenmiş olan içerik ve oyunlara girişi sağlayan VPN’lerin (Virtual Private Network-Sanal Özel Ağ) lisanslandırılmasıyla ilgili düzenleme hazırlığı olduğu öğrenildi.

Çocuklara özel SIM kart

Bir diğeri ise GSM aboneliklerine yeni sınırlamalar getiren düzenleme ile çocukların kullandığı hatların ebeveynler tarafından kontrol edilecek şekilde “çocuk hattı” olarak tanımlanması olacak. Türkiye'nin haberine göre, böylece 18 yaş altında kişiler tarafından kullanılan hatların çocuklara ait olduğu net bir şekilde anlaşılarak bunlarla ilgili sınırlayıcı tedbirler alınabilecek.

