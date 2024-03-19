19 Mart 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 19 Mart güncel akaryakıt fiyatları

19 Mart’ta akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi?

19 Mart salı günü motorin ve benzin grubunda herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor. Brent petrol fiyatları 86 doları aşarken, benzin ve motorine zam geliyor. 21 Mart 2024 itibariyle benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor. İşte 19 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları;

İstanbul Avrupa

Benzin Fiyatı: 42.08 TL/L

Motorin Fiyatı: 41.90 TL/L

LPG fiyatı: 21.95 TL/L

İstanbul Anadolu

Benzin fiyatı: 41.99 TL/L

Motorin fiyatı: 41.83 TL/L

LPG fiyatı: 21.43 TL/L

İzmir

Benzin Fiyatı: 43.04 TL/L

Motorin Fiyatı: 42.91 TL/L

LPG fiyatı: 21.51 TL/L

Ankara

Benzin Fiyatı: 42.83 TL/L

Motorin Fiyatı: 42.71 TL/L

LPG fiyatı: 21.85 TL/L

Adana

Benzin Fiyatı: 43.45 TL/L

Motorin Fiyatı: 43.32 TL/L

LPG fiyatı: 21.73 TL/L