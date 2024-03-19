19 Mart 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 19 Mart güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında bu hafta indirim veya zam var mı sürekli takip ediyor. Peki, 19 Mart’ta akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi? 19 Mart 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte bazı iller için 19 Mart 2024 güncel akaryakıt fiyatları…
19 Mart’ta akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi?
19 Mart salı günü motorin ve benzin grubunda herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor. Brent petrol fiyatları 86 doları aşarken, benzin ve motorine zam geliyor. 21 Mart 2024 itibariyle benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor. İşte 19 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları;
İstanbul Avrupa
Benzin Fiyatı: 42.08 TL/L
Motorin Fiyatı: 41.90 TL/L
LPG fiyatı: 21.95 TL/L
İstanbul Anadolu
Benzin fiyatı: 41.99 TL/L
Motorin fiyatı: 41.83 TL/L
LPG fiyatı: 21.43 TL/L
İzmir
Benzin Fiyatı: 43.04 TL/L
Motorin Fiyatı: 42.91 TL/L
LPG fiyatı: 21.51 TL/L
Ankara
Benzin Fiyatı: 42.83 TL/L
Motorin Fiyatı: 42.71 TL/L
LPG fiyatı: 21.85 TL/L
Adana
Benzin Fiyatı: 43.45 TL/L
Motorin Fiyatı: 43.32 TL/L
LPG fiyatı: 21.73 TL/L