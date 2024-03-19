19 Mart 2024 salı TV yayın akışı listesi! Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var?
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 19 Mart salı TV yayın akışı...
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KANAL D yayın akışı 19 Mart 2024
- 06:45 Küçük Ağa
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Camdaki Kız
- 12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
- 13:15 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema Yarından Sonra
- 22:30 Yabancı Sinema Taksi 5
- 00:15 Taş Kağıt Makas
- 02:00 İnci Taneleri
- 03:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
- 05:50 Arda’nın Ramazan Mutfağı
NOW TV yayın akışı 19 Mart 2024
- 08:00 Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
- 12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
- 13:45 En Hamarat Benim
- 16:30 Korkma Ben Yanındayım
- 19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
- 20:00 Yabani
- 00:15 Korkma Ben Yanındayım
- 02:45 Yaz Şarkısı
- 03:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
- 05:45 İnadına Aşk
SHOW TV yayın akışı 19 Mart 2024
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema Kapımdaki Casus
- 22:00 Yabancı Sinema Çılgın Joe
- 23:45 Bahar
- 02:45 Yabancı Sinema Kapımdaki Casus
- 04:30 Yabancı Sinema Çılgın Joe
- 05:30 Yeni Gelin
ATV yayın akışı 19 Mart 2024
- 06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi
- 06:50 Kuruluş Osman
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 18:50 ATV Ana Haber
- 19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 00:20 Aldatmak
- 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
STAR TV yayın akışı 19 Mart 2024
- 07:00 Erkenci Kuş
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İşe Yeniden Başlasak
- 16:15 Söz
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Yan Oda
- 22:45 Yan Oda
- 01:00 Yalı Çapkını
- 03:30 Aramızda Kalsın
- 04:30 Aramızda Kalsın
- 05:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
- 05:45 Söz
TRT 1 yayın akışı 19 Mart 2024
- 06:35 Benim Adım Melek
- 09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Karaağaç Destanı
- 16:40 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
- 18:15 Ramazan Sevinci
- 19:25 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 00:15 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
- 01:20 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 02:50 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
- 04:00 Sahur Bereketi
TV8 yayın akışı 19 Mart 2024
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor All Star 2024
- 11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
- 02:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
- 05:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan