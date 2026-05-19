19 Mayıs 1919: Atatürk'ün Samsun’a çıkışı Milli Mücadele sürecini nasıl başlattı?

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılmasıyla başlayan süreç, yalnızca bir askerî mağlubiyet değil, aynı zamanda bir imparatorluğun çözülüşü anlamına geliyordu.

Anadolu’nun birçok noktası işgal edilirken, İstanbul’daki yönetim büyük ölçüde İtilaf Devletleri’nin baskısı altında hareket ediyordu.

İşte bu atmosferde, Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı, tarihin yönünü değiştiren kritik kırılmalardan biri haline geldi.

Mustafa Kemal Paşa, Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığı sırasında (1918).

Bugün resmi tarihte “Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı” olarak kabul edilen bu adım, aslında aylar süren siyasi gerilimlerin, işgallerin ve derin bir devlet krizinin sonucuydu.

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı yalnızca bir görevlendirme değildi; birçok tarihçiye göre bu yolculuk, çöken bir imparatorluktan yeni bir ulus yaratma iradesinin ilk somut hamlesiydi.

Mondros sonrası: Sessiz teslimiyet dönemi

30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi ile Osmanlı Devleti fiilen teslim oldu. Ateşkes hükümleri, İtilaf Devletleri’ne istedikleri stratejik noktayı işgal etme hakkı tanıyordu. Bu madde kısa sürede Anadolu’nun paylaşım sürecine dönüştü.

İngilizler Musul’a, Fransızlar Adana ve çevresine, İtalyanlar Akdeniz kıyılarına yönelirken, Yunanistan da Batı Anadolu üzerindeki planlarını hızlandırdı. 13 Kasım 1918’de İtilaf donanmasının İstanbul’a demirlemesi ise Osmanlı başkentinin sembolik olarak da işgal edildiği anlardan biri olarak kayda geçti.

"Geldikleri gibi giderler"

Mustafa Kemal Paşa’nın, Haydarpaşa’dan işgal gemilerine baktığında söylediği aktarılan “Geldikleri gibi giderler” sözü, sonraki yıllarda Milli Mücadele’nin en bilinen ifadelerinden biri haline geldi.

Tarihçiler, bu sözün yalnızca bir meydan okuma değil, aynı zamanda dönemin umutsuz atmosferine karşı bir irade beyanı olduğunu vurguluyor.

9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a hareket etmeden kısa bir süre önce çektirdiği fotoğraf, Nisan 1919.

İstanbul hükümeti çıkış yolu arıyordu

Mondros sonrasında Osmanlı yönetimi içinde iki farklı anlayış öne çıktı.

Bir kesim, İngiltere başta olmak üzere büyük devletlerle uyumlu hareket edilmesi gerektiğini savunuyordu. Diğer kesim ise Anadolu’da ulusal bir direniş örgütlenmeden ülkenin parçalanmasının engellenemeyeceğini düşünüyordu.

Karadeniz bölgesinde Pontusçu Rum çeteleriyle yerel milisler arasında yaşanan çatışmalar, İngilizlerin bölgeye müdahalesini artırdı.

İstanbul Hükümeti ise hem İngilizlerin artan baskısını hafifletmek hem de Anadolu’da bozulan asayişi ve devlet otoritesini yeniden sağlamak amacıyla Mustafa Kemal Paşa’yı görevlendirmeye karar verdi.

30 Nisan 1919’da yayımlanan kararnameyle Mustafa Kemal, 9. Ordu Müfettişi olarak atandı. Bu görev, sıradan bir askerî yetkilendirme değildi.

Mustafa Kemal’e geniş askerî ve sivil yetkiler verilmişti; bölgedeki komutanlarla doğrudan iletişim kurabilecek, yerel yöneticilere emir verebilecekti.

Tarihçiler bugün hâlâ şu soruyu tartışıyor: İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal’in ne yapmayı planladığını gerçekten bilmiyor muydu?

Bazı yorumlara göre hükümetin temel amacı yalnızca bölgede bozulan düzeni yeniden sağlamaktı. Bazı tarihçilere göre ise Mustafa Kemal’in milliyetçi eğilimleri biliniyordu; ancak işgallerin ve siyasi karmaşanın yaşandığı dönemde, Anadolu’da otorite kurabilecek başka güçlü bir seçenek bulunmuyordu.

Bandırma Vapuru ile Samsun'a ilk adım

16 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal ve beraberindeki heyet, Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan ayrıldı. Vapurun taşıdığı isimler arasında Refet Bele, Rauf Orbay ve Ali Fuat Cebesoy gibi ilerleyen süreçte Milli Mücadele’nin önemli kadroları yer alıyordu.

Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy ve Mustafa Kemal Paşa

Yolculuk sırasında Karadeniz’de İngiliz denetimi, mayın tehlikesi ve olası takip riski bulunuyordu. Ancak asıl belirsizlik, Samsun’a varıldıktan sonra ne yaşanacağıydı. Çünkü ortada henüz örgütlü bir milli direniş hareketi yoktu; Anadolu’nun birçok bölgesinde dağınık halde faaliyet gösteren yerel savunma girişimleri bulunuyordu.

19 Mayıs 1919 sabahı Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Paşa’nın attığı ilk adım, sonraki yıllarda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin simgesel başlangıçlarından biri kabul edildi.

O günlerin ardından hazırladığı raporlarda Mustafa Kemal, bölgede asıl sorunun Türk halkı değil, işgal baskısı ve Rum çetelerinin faaliyetleri olduğunu vurguluyordu.

Bu değerlendirme, onun İstanbul hükümetinin resmi çizgisinden giderek uzaklaşacağının da ilk işaretlerinden biri sayıldı.

Samsun’dan Anadolu’ya yayılan direniş

Mustafa Kemal kısa süre sonra Samsun’un İngiliz kontrolüne açık olması nedeniyle Havza’ya geçti. Burada yayımlanan Havza Genelgesi ile halk işgallere karşı protestoya çağrıldı.

Anadolu’da ilk kez bu kadar açık biçimde ulusal tepki örgütlenmeye başlanıyordu.

Ardından gelen Amasya Genelgesi ise sürecin gerçek kırılma noktalarından biri oldu. “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” cümlesi, yalnızca bir slogan değil; egemenliğin kaynağını saraydan halka yönelten siyasal bir manifestoydu.

“Manda ve himaye kabul edilemez"

Bu aşamadan sonra süreç geri döndürülemez hale geldi.

İstanbul hükümeti Mustafa Kemal’i geri çağırdı; o bu emre uymadı.

8 Temmuz 1919’da askerlik görevinden istifa etti. Böylece resmi görevinden ayrılan Mustafa Kemal, mücadelesini artık Anadolu’daki direniş hareketi içinde sürdürmeye başladı.

Erzurum ve Sivas kongreleriyle birlikte yerel direniş grupları ortak hedef etrafında birleşmeye başladı. “Manda ve himaye kabul edilemez” kararı ise dönemin en net bağımsızlık mesajlarından biri olarak tarihe geçti.

Sadece askerî değil, siyasal bir dönüşüm

Samsun’a çıkış genellikle askerî mücadelenin başlangıcı olarak anlatılsa da, tarihçiler bu sürecin aynı zamanda büyük bir siyasal dönüşüm olduğunu vurguluyor. Çünkü 19 Mayıs’tan sonra yaşananlar yalnızca işgale karşı savaş değil; yönetim anlayışının değişmesi anlamına da geliyordu.

Anadolu hareketi zamanla İstanbul’daki merkezi otoriteye paralel bir siyasi merkez oluşturdu. Bu süreç, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla kurumsal bir yapıya kavuştu ve birkaç yıl sonra Cumhuriyet’in ilanına kadar devam etti.

Bugünden bakıldığında 19 Mayıs 1919, yalnızca bir vapur yolculuğunun tarihi değil; umutsuz görünen bir dönemde yeni bir devlet fikrinin filizlendiği gün olarak değerlendiriliyor.

Bu nedenle Samsun’a çıkış, Milli Mücadele’nin fiilen başlangıcı ve Türk siyasi tarihinin en sembolik anlarından biri olarak kabul ediliyor.