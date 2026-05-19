19 Mayıs gençlere duyulan güvenin en güçlü ifadesidir

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

Güçlü Türkiye hedefimize, gençlerimizin enerjisi ve vizyonuyla ulaşacağız

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı gün, sadece bir bayram değil, aynı zamanda gençlerimize duyulan güvenin ve geleceğe olan inancın en güçlü ifadesidir. Ülkemizin yarınlarını şekillendirecek olan gençlerimizin, bilimde, teknolojide, üretimde, sporda ve girişimcilikte daha güçlü bir Türkiye için önemli başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz" dedi.

19 Mayıs 1919 tarihinin, Türk milleti için umut ve kararlılığın simgesi olan bir dönüm noktası olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"TOBB camiası olarak, gençlerimizin eğitimine, istihdamına ve girişimcilik ekosistemine katılımına destek vermeyi, ülkemizin geleceğine yapılan en değerli yatırım olarak görüyoruz. Güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye hedefimize, gençlerimizin enerjisi ve vizyonuyla ulaşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, aziz milletimizin ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan:

Özgür, güçlü ve çağdaş Türkiye idealinin de başlangıcı olmuştur"

"19 Mayıs 1919, Milletimizin bağımsızlık yolculuğunda azim, inanç ve kararlılıkla attığı en güçlü adımlardan biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak yaktığı “İstiklal Meşalesi”, yalnızca Kurtuluş Savaşımızın değil; özgür, güçlü ve çağdaş Türkiye idealinin de başlangıcı olmuştur. Bu anlamlı günü, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize armağan eden Büyük Önder Atatürk’ün vizyonu, her zaman olduğu gibi bizlere yol göstermektedir. Bugün bizlere düşen görev; Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan, üreten, çalışan, bilimin ve aklın rehberliğinde ülkemizi daha ileriye taşıyan nesiller yetiştirmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum.

ASO Başkanı Seyit Ardıç:

Ata’mızın gençliğe duyduğu güvenin en güçlü ifadesidir

19 Mayıs 1919; bağımsızlık mücadelemizin ilk adımı, Ata’mızın gençliğe duyduğu sarsılmaz güvenin en güçlü ifadesidir. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin azmi ve enerjisiyle yarınlara güvenle bakıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını begging ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar:

Gençlerimizin enerjisi Türkiye’nin üretim merkezi olmasında en büyük gücümüzdür

Esareti kabul etmeyen bir milletin “Ya istiklal ya ölüm” diyerek kaderini değiştirdiği gün olan 19 Mayıs, sadece bir tarihten ibaret değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini gençlerin azmine, çalışkanlığına ve vatan sevgisine emanet etmiştir ki, o gün Samsun’da yakılan bağımsızlık meşalesi, bugün hala yolumuzu aydınlatmaya, geleceğimizi şekillendirmeye devam ediyor.

Cumhuriyetimizin emanetçisi olan gençlerimizin, çağın gerekliliklerine uygun eğitimle donanmış, araştıran, sorgulayan, ahlak ve bilimin ışığında ülkesine fayda sağlayan bireyler olarak yetişmesi, güçlü yarınlarımızın teminatıdır. Sorumluluk bilinciyle donanan her Türk genci, bilim ve teknolojinin rehberliğinde katma değer üreten, güçlenen ve yön veren Türkiye’nin inşasında önemli bir rol üstlenecektir.

Yapay zekânın, dijital dönüşümün ve yeşil sanayinin küresel rekabeti yeniden şekillendirdiği bu çağda; gençlerimizin enerjisi, girişimcilik ruhu ve yenilikçi bakış açıları, ülkemizi geleceğin üretim merkezlerinden biri yapacak en büyük gücümüzdür. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençliğine emanet ettiği bu anlamlı günün ışığında, çağdaş değerlerin izinde yürüyen gençlerimizin; enerjileri, girişimcilik ruhu ve yenilikçi bakış açılarıyla, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacağına yürekten inanıyoruz.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran:

Gençlerimizin enerjisi, azmi ve vizyonu ile daha güçlü bir konuma ulaşacağız

"Dün olduğu gibi bugün de ekonomik bağımsızlığımızı güçlendirmek, üretimimizi artırmak, ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımak için hep birlikte çalışıyoruz. Gençlerimizin enerjisi, azmi ve vizyonu ile Türkiye'nin her alanda daha güçlü bir konuma ulaşacağına yürekten inanıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlar diliyorum"

TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız:

Gençlerimizin, çağdaş, demokratik ve güçlü Türkiye idealini sürdüreceğine olan inancımız tamdır

"19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yolunda gösterdiği kararlılığın, birlik ve beraberlik ruhunun göstergesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe duyduğu güvenin en güçlü ifadesi olan bu anlamlı gün, aynı zamanda gençlerimize bırakılan büyük bir sorumluluğun da simgesidir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, çağdaş, demokratik ve güçlü Türkiye idealini aynı kararlılıkla sürdüreceğine olan inancımız tamdır. Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacak olan gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz".

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken:

Birlik ve beraberlik ruhuyla her türlü zorluğun üstesinden gelecek güçteyiz

Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi, kurtuluş mücadelesinin en güçlü simgelerinden biridir. Güçlü Türkiye temeli, milli ve manevi değerlerine bağlı genç nesillerle yükselecektir. Aziz milletimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik ruhuyla her türlü zorluğun üstesinden gelecek güçtedir. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum".

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk:

19 Mayıs Türk halkının küllerinden doğma iradesidir

19 Mayıs Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal liderliğinde, kötü gidişe dur deme ve yeniden küllerinden doğma iradesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan “Manda ve Himaye Kabul Edilemez. Ya İstiklal Ya Ölüm” anlayışıyla yaktığı özgürlük ateşi, savaşların yıprattığı, ekonomik ve sosyal anlamda büyük kayıplar yaşayan bir milletin makus talihini değiştirdi. Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte Türkiye; üretimde, sanayileşmede, tarımda, bilimde and dış ticarette büyük bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdi.

Bugün önümüzde yeni bir sorumluluk bulunmaktadır. Geleceğimizin teminatı genç nüfusumuzun üretime, istihdama ve ihracata daha güçlü şekilde katılımını sağlamak zorundayız. Çünkü sürdürülebilir kalkınmanın, güçlü ekonominin ve yüksek katma değerli ihracatın en önemli gücü gençlerimizdir. Özellikle dijitalleşme ve yapay zekâ çağında gençlerimizin değişime çok daha hızlı uyum sağlayabilme kabiliyeti, Türkiye’nin geleceği açısından büyük bir avantajdır.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş:

Gençliğin enerjisi Cumhuriyetimizin güvencesidir

19 Mayıs 1919, ulusumuzun bağımsızlık iradesini ortaya koyduğu, Cumhuriyet’e uzanan büyük yürüyüşün ilk adımıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü gençliğe armağan etmesi, gençlere duyduğu güvenin ve Türkiye’nin geleceğini onların aklına, emeğine ve cesaretine emanet edişinin en güçlü göstergesidir. Bizler iş dünyası temsilcileri olarak gençlerin çağdaş eğitimle, bilimle, demokrasi kültürüyle ve üretim bilinciyle yetişmesini ülkemizin en temel meselesi olarak görüyoruz. İzmir’in girişimci ruhunu, Cumhuriyet değerleriyle büyüyen genç kuşakların enerjisiyle daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize bu ülkeyi emanet edenleri saygı, sevgi ve özlemle anıyorum.

İzmir İş Kadınları Derneği Başkanı Özden Erten:

Gençlerin her alanda güçlü bireyler olmasını desteklemeliyiz

19 Mayıs 1919; yalnızca bir kurtuluş mücadelesinin başlangıcı değil, aynı zamanda çağdaş, bağımsız ve güçlü bir ülke idealinin gençliğe emanet edildiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak yaktığı bağımsızlık meşalesi, aradan geçen yıllara rağmen hâlâ umut, cesaret ve kararlılıkla yolumuzu aydınlamaya devam etmektedir. Bugün bizlere düşen en önemli sorumluluk; Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, gençlerimizin eğitimde, bilimde, teknolojide ve girişimcilikte daha güçlü bireyler olarak yetişmesini desteklemektir. İZİKAD olarak kadınların ve gençlerin ekonomik ve sosyal yaşamda daha etkin rol aldığı, fırsat eşitliğinin güçlendiği bir gelecek için çalışmayı sürdürüyoruz. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kurtuluş kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor; gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.

Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı M. Kaan Özhelvacı:

Üreten gençlik, güçlü Türkiye

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı Millî Mücadele, Cumhuriyetimizin gençliğe duyduğu güvenin ve geleceğe yönelik kurucu vizyonunun en güçlü sembollerinden biri. 19 Mayıs 1919; bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, milletimizin yeniden doğuş iradesinin ortaya konduğu ve tam bağımsız Türkiye idealinin temellerinin atıldığı tarihî bir dönüm noktasıdır. Bu anlamlı gün; gençliğin enerjisi, üretim gücü ve yenilikçi bakış açısıyla geleceği inşa etme sorumluluğunu hatırlatıyor. EGİAD olarak, gençliğin potansiyelini açığa çıkarmayı ülkemizin ekonomik bağımsızlığı, rekabet gücü ve sürdürülebilir kalkınması açısından stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz. 1990 yılından bu yana geleceğin lider iş insanlarını yetiştirme misyonuyla; gençlerin fikirlerini hayata geçirebildiği, yetkinliklerini geliştirebildiği ve dönüşüm süreçlerinde aktif rol alabildiği platformlar oluşturuyoruz

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Başkanı Sibel Zorlu:

Cumhuriyetimizin en büyük gücü; düşünen, sorgulayan, üreten gençlik

19 Mayıs 1919, bir toplumun kendi geleceğine sahip çıkma kararlılığının en somut adımıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan başlattığı ve Cumhuriyet ile taçlanan bu yürüyüş, aradan geçen bir asra rağmen Türk milleti için güncelliğini koruyan bir çağdaşlaşma rehberidir. Cumhuriyetimizin temelinde aklı ve bilimi esas alan; üretimi, kalkınmayı ve toplumsal ilerlemeyi önceleyen bir anlayış bulunmaktadır. Bu anlayışın sürdürülebilmesi ise ancak değişen dünyayı doğru okuyabilen, düşünen, sorgulayan, araştıran ve üreten nesillerle mümkündür.

ESİAD olarak; gençlerin eğitimden girişimciliğe, teknolojiden kültür-sanata kadar her alanda potansiyellerini ortaya koyabilecekleri bir ekosistemin güçlendirilmesini, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasının temel koşullarından biri olarak görüyoruz. Fırsat eşitliğini, özgür düşünceyi ve liyakati destekleyen bir toplumsal yapının, güçlü bir Türkiye’nin vazgeçilmez zemini olduğuna inanıyoruz.

İTB Başkanı Işınsu Kestelli:

Atatürk’ün gösterdiği hedefe emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz

19 Mayıs 1919, milletimizin bağımsızlık iradesini kararlılıkla ortaya koyduğu, umudun ve yeniden ayağa kalkışının simgesidir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da yaktığı bu meşale, gençlerimizin azmi, üretim gücü ve geleceğe olan inancıyla bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Günümüz ekonomisi, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde yeniden şekilleniyor. Bizler de tarımın yarınlarını korumak için dönüşüme ayak uydurmalı, geleceğimizin en stratejik sektörü olan tarımı, "Yüksek Teknoloji ve Bilim" odaklı bir geleceğe taşımak zorundayız. Bu mücadelemizde, bilinçli, donanımlı ve üretime değer katan gençlerimiz, ülkemizin yarınlarını şekillendirecek en büyük güvencemizdir.

İzmir Atatürk OSB (İAOSB) Cenk Karace:

Vatan sevgisiyle yoğrulmuş büyük bir dirilişin simgesi

19 Mayıs 1919; bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, milletimizin kaderini değiştiren tarihi bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesi, azim, inanç ve vatan sevgisiyle yoğrulmuş büyük bir dirilişin simgesi olmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü gençlerimize armağan etmesi, ülkemizin yarınlarına duyduğu güvenin en güçlü göstergesidir. Çünkü gençler; çağdaş, üretken, bilim ve akıl ışığında ilerleyen güçlü Türkiye’nin en büyük teminatıdır.

TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım:

Ekonomik bağımsızlığın ve dijital çağın meşalesi gençlerimizin elindedir

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Yıldırım, mesajında tam bağımsız bir Türkiye hedefinin bugün küresel ekonomide güçlü bir aktör olmaktan geçtiğini vurguladı. "107 yıl önce Samsun’da yakılan istiklal meşalesi, bugün genç girişimcilerimizin inovasyon, teknoloji ve üretim vizyonuyla dünyayı aydınlatıyor" dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün küllerinden doğan bir milleti ayağa kaldırmak üzere başlattığı büyük yürüyüşün dönüm noktası olan 19 Mayıs’ın, sadece bir tarih değil, bir ülkenin vizyon belgesi olduğunu belirtti.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer:

Cumhuriyet ancak gençlerin enerjisi, cesareti ve özgür düşüncesiyle yaşayacak ve yükselecektir

“Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a attığı o ilk adım, karanlığa teslim olmayan bir milletin yeniden ayağa kalkışının, bağımsızlığa adanmış bir halkın yüreğinde yanan Kuvayı Milliye ateşinin başlangıcıdır. 19 Mayıs, umudun Anadolu’dan dalga dalga büyüdüğü, esarete karşı özgürlüğün filiz verdiği gündür. Demokratik ve laik Cumhuriyet’in temelleri, milletin azmi ve gençliğin inancıyla o gün atılmış, Cumhuriyet’in yarınları yine gençlerin omuzlarına emanet edilmiştir. Güçlü bir demokrasi ve aydınlık yarınlar için ülkemizin en büyük ihtiyacı; düşünen, sorgulayan, üreten ve bilimin ışığında yürüyen gençlerin önünü açmaktır. Biliyoruz ki; Cumhuriyet ancak gençlerin enerjisiyle, cesaretiyle ve özgür düşüncesiyle yaşayacak ve yükselecektir. Bugün bize düşen 19 Mayıs ruhunu demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve laik Cumhuriyet temelinde yaşatmaya devam etmektir.