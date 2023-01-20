19 milyon öğrenci yarıyıl tatiline girdi

2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül 2022'de başlayan birinci dönemi bugün sona erdi. İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldı.

Ankara Çankaya Süheyla-Sıtkı Alp İlkokulunda düzenlenen törenle karnesini alan 4'üncü sınıf öğrencisi Ferhat Ege Döver, yarıyıl tatili öncesi ilk dönemin çok güzel geçtiğini söyledi. Öğretmenini ve arkadaşlarını çok sevdiğini vurgulayan Döver, "Çok güzel bir dönem geçtiğini düşünüyorum. En çok sevdiğim ders matematik, en zorlandığım ders ise Türkçe. Tatil döneminde arkadaşlarım, babam ve annemle oynayacağım. Kardeşimle vakit geçireceğim." dedi.

Karnesini aldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren 4'üncü sınıf öğrencisi İpek Yiğit ise "Takdir belgesi aldım. Benim için çok heyecanlı bir gün. Çok güzel bir gün oldu. Tatilde arkadaşlarımla sinemaya gitmeyi planlıyoruz. Arkadaşlarımla görüşeceğim, hep mutlu olacağım. Bir kaç soru da çözeceğim onları da ihmal etmeyeceğim. Arkadaşlarımın hepsine iyi tatiller diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kış okulları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl düzenlediği yaz okulu kapsamını genişleterek, bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de ücretsiz kurs açacak. Bu kapsamda, ilk kez "kış" döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslar, 21 Ocak cumartesi başlayacak ve 5 Şubat pazar günü sona erecek.

Yarıyıl tatilinde eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar, "bilim", "sanat", "matematik" ve "İngilizce" olmak üzere 4 alanda açılacak.

Öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları illerde açılan kurslardan yararlanabilecek.

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademeleri için yarıyıl tatiline özel 5 ayrı dijital materyal de ilk kez öğrencilerin kullanıma sunulacak. MEB, yeni dijital eğitim materyallerini, karne alan öğrenciler için resmi internet sitesinden kullanıma sunacak.

BİLSEM'lerdeki bilim ve sanat kursları, 2 ve 12'nci sınıf aralığındaki tüm öğrencilere açık olacak. Robotik, yapay zeka, yazılım geliştirme, havacılık ve uzay, yenilenebilir enerji, bilimsel araştırma teknikleri, akıl oyunları gibi alanlarda 55 farklı atölye, Türkiye'nin farklı bölgelerinde öğrencilerle buluşturulacak.

Yaklaşık 19 milyon öğrencinin karne aldığı iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem, 6 Şubat'ta başlayacak, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak.



Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.