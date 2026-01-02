  1. Ekonomim
2 aylık bebeğin ölümüne ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama: Geleceğe ihanettir

Fatih'te 3 gün beslenmediği iddia edilen 2 aylık bebek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili anne, baba, anneanne ve dede dün tutuklandı. Adalet Bakanı Tunç olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Masumiyetin timsali çocuklara yönelik her türlü şiddet, geleceğe ihanettir ve asla kabul edilemez." dedi.

Adalet Bakanı Tunç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Masumiyetin timsali çocuklara yönelik her türlü şiddet, geleceğe ihanettir ve asla kabul edilemez.


İstanbul’un Fatih ilçesinde 2 aylık bebeğin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli “Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi“ suçundan tutuklanmıştır.

Antalya’da ise 1 yaşındaki bebeğe fiziki şiddet uygulanması hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup şüpheli şahıs “Altsoya karşı eziyet” suçundan tutuklanmıştır."

