2 bakanlığın bütçeleri TBMM Genel Kurulunda
Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.
Genel Kurulda, bakanlıkların bütçelerinin yanı sıra Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile 127 üniversitenin bütçeleri de ele alınacak.
Bütçeler üzerinde ilk sözü Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün aldı.