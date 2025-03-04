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2 bin 265 hakim ve savcının görevde yükselme kararı yayımlandı

Hakim ve savcıların görevde yükselmelerine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararlarda 2 bin 265 hakim ve savcının ismi yer aldı.

Haber Merkezi
AA
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2 bin 265 hakim ve savcının görevde yükselme kararı yayımlandı
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HSK kararlarında, birinci dereceye yükselip 31 Aralık 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listelere yer verildi.

Sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler, yayım tarihinden itibaren 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

Bir diğer kararda da 2024 Aralık dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, HSK tarafından yükseltilmeleri uygun görülen adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler yayımlandı.

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