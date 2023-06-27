'2 bin liralık emekli ikramiyesi geçen yılki karşısında pula döndü'

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, geçen yıl 1100 lira olan emekliye verilen bayram ikramiyesinin bu yıl Ramazan Bayramı’nda 2 bin liraya yükseltilmesine karşın alım gücünde önemli miktarda düşüş meydana geldiğini belirtti.

Ağbaba yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bayramda emekli ikramiyesi ile değil kurban kesmek sofrasına koyacağı bir kap et yemeğinin maliyeti yüzde 271 oranında arttı. Emekli ikramiyesi ile bu yıl geçen yıla göre 5,2 kilo daha az et alabiliyor.

Emekli ikramiyesi geçen yıla göre yüzde 81 oranında artmasına rağmen tavuk etinde ise geçtiğimiz yıla göre yüzde 203’lük bir artış yaşandı. Et yerine tavuk yemek isteyen emekli geçtiğimiz yıla göre sofrasına 10 kilo daha az tavuk eti koyabiliyor.

Bayramın geleneksel ikramlarında Türk kahvesinin fiyatı geçtiğimiz Kurban Bayramı’na göre yüzde 154 artarken, bir kilo baklavanın fiyatı ise en az yüzde 190 arttı.

Bir emekli ikramiyesi ile geçen yıla göre 4 kilo daha az baklava alabilirken, yine geçtiğimiz yıla göre 250 gramlık Türk kahvesinde ise 9 paket daha az Türk kahvesi alabiliyor.

"Pirinçteki kayıp 20 kilo"

Bin 100 liralık emekli ikramiyesi karşısında bu yıl pirinçteki kayıp 20 kilo olurken kayıplar kuru fasulyede 19 kilo, nohutta ise 12 kilo oldu.

Yine geçtiğimiz yıla göre 2 bin liralık emekli ikramiyesinin bin 100 liralık emekli ikramiyesi karşısındaki kaybı dolmalık biberde 12 kilo, domateste 11 kilo, salatalıkta ise 9 kilo oldu.

2 bin liralık ikramiye geçtiğimiz yıla göre bayram sofrasındaki kayıpları yerine getirmedi, aksine sofradaki dilimleri küçülttü. Bu yıl verilen 2 bin liralık emekli ikramiyesi geçen yılki 1100 TL emekli ikramiyesi karşısında pula döndü.” (ANKA)