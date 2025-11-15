2 çocuk ve anne hayatını kaybetmişti: Zehirlenme felaketinde ifadeler ortaya çıktı!

Almanya’dan tatil için Türkiye’ye gelen Böcek Ailesi zehirlendi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Ortaköy’de yedikleri yemeklerden zehirlendikleri değerlendirilen aileden 6 yaşındaki Muhammet Böcek, 3 yaşındaki Masal Böcek ve anne Çiğdem Böcek (27) hayatını kaybetti. Entübe edilen babanın da tedavisi sürüyor.

Anne ve babanın polise anlattıkları ortaya çıktı

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, anne ve babanın hastanede polise anlattıkları detaylar da ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasında yer alan ifadelerde, aile bireylerinin nereden ne yediği, şikâyetlerin nasıl başladığı ve hastanelerde neler yaşandığı tüm ayrıntılarıyla gözler önüne serdi.

Baba, midyeciyi tarif etti

Entübe edilmeden önce polis ekiplerine ifade veren baba Servet Böcek, yaşananları saat saat şöyle anlattı:

"11 Kasım'da, saat: 12.00’de otelimizden çıktık, gezmek için Ortaköy’e gittik. Caminin yanında 40–45 yaşlarında, esmer, sakallı, zayıf yapılı bir seyyar satıcıdan midye aldık ve orada yedik.

Kumpircilerin olduğu cadde üzerinde adını hatırlamadığım bir restoranda, kokoreç ve çorba yedim. Eşim ve çocuklarım da farklı yemekler aldı. Taksiyle otele yakın bir yerde indik. Bir marketten su, bir dükkândan lokum aldık. Saat 18.45’te odaya girdik.

“Mide bulantısı ve kusma sabaha kadar durmadı”

Çocukların mide bulantısı ve kusma şikâyeti başladı. Sabaha kadar durmadı. 12 Kasım sabahı Bezmialem Hastanesi’ne gittik. Bana ve eşime serum taktılar, ilaç verip taburcu ettiler. Çocuklar için Çapa’ya yönlendirdiler. Orada da ilaç verilip taburcu edildik.

Otele döndükten sonra gece, çocukların durumu kötüleşti. Eşim çocukları hareketsiz yattığını görünce 112’yi arayarak yardım istedik. Hastaneye götürüldük."

Bu ifadeleri sözlü olarak polise anlatan baba Servet Böcek bir süre sonra fenalaşarak entübe edildi.

Anne: Hepimiz midye yedik

Yaşanan gıda zehirlenmesi faciasında hayatını kaybeden anne Çiğdem Böcek, Taksim İlkyardım Hastanesi’nde entübe edilmeden hemen önce polise yaşadıklarını detaylı şekilde anlattı.

Anne Çiğdem Böcek’in ifadesi şu şekilde oldu:

“Ortaköy Camii’nin yanında 55–60 yaşlarında, orta boylu, kır saçlı, zayıf yapılı bir seyyar satıcıdan midye aldık. Hepimiz yedik. Kumpircilerin olduğu caddeye yürüdük. Etrafı yeşil yapraklı, ahşap oturaklı, önünde fotoğraf çekilme yeri olan bir işletmeye girdik.

Ben tavuk tantuni, eşim ve oğlum kokoreç, kızım ise sucuk ekmek yedi. Akşam saatlerinde kızım Masal’ı hareketsiz buldum. Hemen 112’yi aradım. Olaydan kısa süre sonra ben de fenalaştım."