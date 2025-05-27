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2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 kişi gözaltına alındı

Samsun merkezli 3 ilde FETÖ'nün finansal yapılanması kapsamında iki döner zincirine yönelik yürütülen soruşturmada 23 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 kişi gözaltına alındı
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da bulunan iki şirketin sahibi olduğu ve isim hakkı sistemiyle bayilik veren iki döner işletmesinin Türkiye genelindeki şubelerinin resmi veya gayri resmi sahipleri, ortakları veya birinci derece yakınlarının yoğun şekilde FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Samsun'da, faaliyet gösteren döner işletmesi ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen ve şubeleri olan başka bir döner işletmesine yönelik "FETÖ üyeliği ve Örgütün Finansmanı" suçundan çalışma başlatıldı.

Samsun'un İlkadım, Canik, Çarşamba, Vezirköprü ilçeleri ile Ankara ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, suçla ilgili para hareketleri ve suç faaliyetleri Masak raporuyla tespit edilen, aralarında, ihraç polis, asker, öğretmen, savcı ile emekli diyanet görevlisinin bulunduğu 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda, bilgisayar, cep telefonu, hafıza kartı, sim karttan oluşan çok sayıda dijital materyalle suçla ilgili kayıtların bulunduğu 4 ajandaya el konuldu.

Ayrıca, ayrı ayrı paketlenmiş şekilde 389 bin 230 lira ve 250 dolar ele geçirildi.

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