  3. 2 ilde çete operasyonu: Burak Tunçel cinayetiyle bağlantılı 9 şüpheli gözaltında
2 ilde çete operasyonu: Burak Tunçel cinayetiyle bağlantılı 9 şüpheli gözaltında

Kağıthane'de aracına binerken bir grup silahlı saldırganın hedefi olan Burak Tunçel cinayetiyle bağlantısı bulunan 9 kişi, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonda yakalandı. Yeni nesil sokak çetelerine mensup oldukları iddia edilen eylemleri, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve yurt dışında firari olduğu bilinen bir çete elebaşından talimat aldıkları anlaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma doğrultusunda yeni nesil motosikletli suç çetelerine yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda suç faaliyetlerinde bulunan, liderliğini hakkında kırmızı bülten kararı olan ve yurt dışında olduğu bilinen firari bir çete elebaşı tarafından yönlendirilen suç ağının, Kağıthane'de 15 Ocak 2026 tarihinde işlenen "kasten öldürme" suçuna doğrudan ya da dolaylı yoldan karıştıkları belirtildi. Organize polisi, zanlıların, o tarihte Kağıthane'de aracına binerken bir grup silahlı saldırganın hedefi olan 25 yaşındaki Burak Tunçel cinayetinin faillerinin de aralarında olduğu yeni nesil sokak çetelerinin izini sürdü. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda bu sabah İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda söz konusu çetenin mensupları oldukları iddia edilen 9 şüpheli yakalandı. Eylemleri, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve yurt dışında firari olduğu bilinen bir çete elebaşından talimat aldıkları anlaşıldı. Peş peşe yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan çete üyelerinin kaldıkları adreslerde ise 1 ruhsatsız tabanca, 110 takip cihazı, 55 yabancı GSM hattı ve 100 bin lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildi. Zanlılar hakkında başlatılan tahkikat devam ediyor.

Doğal gaz faturalarında yeni dönem: Tüketim ortalaması esas alınacakDoğal gaz faturalarında yeni dönem: Tüketim ortalaması esas alınacakEkonomi
Araba alacaklar dikkat! Hangi sıfır araç modelleri indirimde? İşte kampanyalı sıfır araba modelleriAraba alacaklar dikkat! Hangi sıfır araç modelleri indirimde? İşte kampanyalı sıfır araba modelleriEkonomi
Motorine indirim geldi, tablo değişti: İşte 27 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine indirim geldi, tablo değişti: İşte 27 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Ortadoğu’daki çatışmalar havacılığı vurdu: Yakıt krizi nedeniyle uçuşlar azaldıOrtadoğu’daki çatışmalar havacılığı vurdu: Yakıt krizi nedeniyle uçuşlar azaldıDünya

 