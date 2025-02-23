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2 ilde daha eğitime kar engeli! Valilik duyurdu

Kar yağışının etkisini artırdığı Samsun'da ve Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 24 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiği açıklandı.

Haber Merkezi
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2 ilde daha eğitime kar engeli! Valilik duyurdu
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Kar yağışının etkisini artırdığı Samsun'da ve Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 24 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiği açıklandı. Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün uyarılarına göre, kentte etkisini sürdürecek kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.

24 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi

Açıklamada, tedbir amaçlı Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de 1 gün idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Kastamonu'da da eğitime kar engeli

İnebolu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilçede kar, don ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle ilçede 24 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

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