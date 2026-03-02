  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 57 kilo 800 gram madde ele geçirildi
Takip Et

2 ilde uyuşturucu operasyonu: 57 kilo 800 gram madde ele geçirildi

İstanbul ile Yalova'da düzenlenen operasyonda 57 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
2 ilde uyuşturucu operasyonu: 57 kilo 800 gram madde ele geçirildi
Arşiv
Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının ve ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki adres ile Yalova'da tıra eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bir zanlıyı yakaladı.

Adres ve araçta yapılan aramalarda 57 kilo 800 gram uyuşturucu, 450 mermi ile 30 otomobil parçası ele geçirildi.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Küresel riskler petrol fiyatlarını ateşledi: Zam endişesi artıyorKüresel riskler petrol fiyatlarını ateşledi: Zam endişesi artıyorEkonomi
Kandilli duyurdu: Antalya'da korkutan depremKandilli duyurdu: Antalya'da korkutan depremGündem
Benzine zam gelecek mi? İşte 2 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam gelecek mi? İşte 2 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji son hava raporunu açıkladı: Yurtta hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri...Meteoroloji son hava raporunu açıkladı: Yurtta hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri...Gündem

 