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2 ilde uyuşturucu operasyonu: Yüzlerce kilo yasaklı madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul ve Hakkari'de düzenlenen iki büyük uyuşturucu operasyonunun detaylarını paylaştı.

Haber Merkezi
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2 ilde uyuşturucu operasyonu: Yüzlerce kilo yasaklı madde ele geçirildi
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İstanbul'un Büyükçekmece, Arnavutköy ve Beylikdüzü ilçelerinde gerçekleştirilen “NARKOKAPAN-12” operasyonunda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre;

49,5 Kg sıvı metamfetamin,
2,5 Kg kristal metamfetamin,
27,5 Kg skunk ve
141 Kg kimyasal katkı madde olmak üzere toplam 79,5 Kg uyuşturucu madde ile 141 Kg kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.

Operasyonda 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 5 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Operasyonlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonların başarıyla gerçekleştirilmesinde halkın desteğinin ve duyarlılığının büyük önem taşıdığını vurguladı.

175 kilo esrar ele geçirildi

Aynı zamanda Hakkari'de düzenlenen “NARKOKAPAN-13” operasyonunda ise 175,5 Kg esrar ele geçirildi. Yerlikaya'nın belirttiğine göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından yol kontrol noktasında durdurulan bir tırda yapılan aramalarda; 111,5 Kg kubar esrar ve 64 Kg toz esrar bulundu.

Operasyon sırasında yabancı uyruklu 2 şüpheli daha yakalandı.

2024 yılı içinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda ise toplam 28 ton 82 kg esrar ele geçirildiği kaydedildi. Bakan Yerlikaya, yapılan her operasyonun, ele geçirilen her madde ile Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma mücadelesinin bir parçası olduğunu ifade etti ve uyuşturucuyla mücadelede kararlılığın devam edeceğini belirtti.

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