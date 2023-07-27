2 kentte orman yangınlarına müdahale sürüyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki yangına gece saatlerinde gece görüşlü helikopterlerin desteğiyle karadan müdahale edildi.

Gece boyu süren mücadelenin ardından günün ilk ışıklarıyla havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da çalışmalara katıldı.

Bölgede görev yapan helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor. Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlere müdahale ediliyor.

Kınık

İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kınık orman yangını gece boyunca havadan ve karadan etkin müdahalemiz sonucunda kontrol altına alındı." açıklaması yaptı.

Yangına gece boyunca 34 arazöz,13 su ikmal aracı ve 6 iş makinesi 7 ilk müdahale yer ekibiyle müdahale edildi.

Havanın aydınlanmasıyla 7 uçak ve19 helikopter yangın çalışmalarına destek verdi.

Öte yandan, yangın nedeniyle tedbir amaçlı tahliye kararı alınan Çiftlik, Karatekeli ve Balaban mahallelerinde ikamet eden yaklaşık 600 kişi AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri tarafından Kınık'taki öğretmenevi ve misafirhanelere yerleştirildi.

Tahliye edilen köylerdeki vatandaşlara ait büyük ve küçükbaş hayvanlar ise güvenli bölgelere götürüldü.

Çanakkale

Çanakkale merkeze bağlı Sarıbeyli Köyü yakınlarında dün gece ormanlık alanda nedeni henüz belli olmayan bir şekilde orman yangını başladı. Alevler kısa sürede büyüdü.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler karadan müdahaleye başladı. 27 arazöz, 5 dozer, 8 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 300 personel, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığından 80 askeri personel, TOMA ve itfiaye ile gece boyunca yangın kontrol altına alınmaya çalışıldı.

Gece boyu süren müdahalenin ardından günün ilk ışıklarıyla beraber hava unsurları da havadan yangının kontrol altına alınması için müdahaleye başladı. Yangın bölgesi havanın aydınlanmasıyla dron ile görüntülendi.