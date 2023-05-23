2 kentte sahte altın operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen ihbarlar ve emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu İstanbul genelinde, bazı şüphelilerin altın imalat atölyelerinde ayarı düşük sahte altın, bilezik ve takı malzemeleri basılan sahte altınları, farklı ilçelerde bulunan kuyumculara bozdurarak piyasaya sürdükleri tespit edildi. Tespit edilen 7 şüpheli hakkında 'paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarından İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.