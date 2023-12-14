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2 kentte tefecilik operasyonu

İstanbul ve Ağrı’da düzenlenen operasyonda, özel bir okulun sahibine verdikleri borcu faiziyle geri aldıktan sonra velilere ait senetlere zorla el koyup tahsil etmeye çalıştığı belirlenen çete çökertildi.

Haber Merkezi
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2 kentte tefecilik operasyonu
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İstanbul ve Ağrı’da düzenlenen tefecilik operasyonunda, özel bir okulun sahibine verdikleri borcu faiziyle geri aldıktan sonra velilere ait senetlere zorla el koyup tahsil etmeye çalışan çete çökertildi.

12 milyon liralık vurgun yapan çeteye yönelik operasyon, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

 

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