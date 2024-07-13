2 kişinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmesiyle ilgili şirketten açıklama

İzmir'in Konak ilçesinde dün etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalandı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, dakikalarca akıma kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a kalp masajı yapmıştı. Yoğun mücadeleler sonucu hayata döndürülen iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağır olan gençler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İlk şüphe kanalizasyondaki elektrik kaçağı

Öte yandan olayın yaşandığı bölgeye gelen elektrik firması yetkilileri ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililer ilk olarak kanalizasyonda elektrik kaçağının olduğu şüphesiyle, kanalizasyonun olduğu bölgede kazı çalışması yapacak.

“Burada elektrik var, burayı yapın' dedim. Yapmadan bıraktılar”

Olaya tanık olan bölge esnafından 58 yaşındaki İsa Yaman, o anları anlattı. Yaman, “Dün deponun orada gördüm. Kız düştü, arkadaşı kurtarmak istedi ama onunla beraber o da düştü. İkisine de elektrik çarptı. Ben karşıdan gördüm, müdahale edemedim. İkisi de öldü. Elektrik telleri 6 seneden beri orada duruyor. Beni bile 2 sefer ayağımdan çarptı. Ben de zor kurtuldum, yoksa ölmüştüm. Ben onları uyardım, ‘burada elektrik var, burayı yapın' dedim. Yapmadan bıraktılar.” ifadelerine yer verdi.

Şirketten açıklama

Gediz Elektrik tarafından olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İzmir'in Konak ilçesinde, kenti etkisi altına alan sağanak yağış sırasında İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz isimli vatandaşlarımızın elektrik akımına kapılarak vefat ettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Dün akşam saatlerinde yaşanan acı kayıpların soruşturması adli makamlarca yürütülürken; biz de ilgili mercilerin olayı ivedilikle aydınlatmasına yardımcı olmak adına her türlü desteği sunmayı sürdürüyoruz. Yapılan ilk incelemelerde bölgede şirketimize ait herhangi bir havai yatırımımızın bulunmadığını, haberlere de yansıyan mazgalların sorumluluğunun şirketimizde olmadığını önemle belirtmek isteriz. Öte yandan, bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikâyet kaydı da bulunmamaktadır. Araştırmaların devamında bilirkişi raporunu takiben olayın aydınlatılacağına olan inancımızı belirtirken, tüm desteğimizle, en şeffaf şekilde ilgili mercilerin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Kaybından derin üzüntü duyduğumuz İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz’e Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.”