2 kişinin öldüğü huzurevi saldırısı hakkında bakanlıktan inceleme

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'ndeki Halil Akyüz Huzurevi'nde kalan 65 yaşındaki İ.S, dün gece aralarında daha önce tartışma yaşanan bazı huzurevi sakinlerine bıçakla saldırdı.

Olayda Selçuk Goncegül (73), Ali Serdar Batır (66) ve A.Ö. (74) yaralandı.

İhbar üzerine huzurevine gelen sağlık ekipleri, Goncegül ve Batır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı A.Ö. hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan İ.S, sabaha karşı aynı ilçedeki Atatürk Caddesi'nde yürürken gözaltına alındı.

Cenazeler, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaklaşık 5 yıldır huzurevinde kalan İ.S'nin, hakkındaki şikayetler nedeniyle çıkışının yapılmasına karar verildiği, şüphelinin olaydan önce huzurevinden bugün çıkış yapmak üzere eşyalarını topladığı öğrenildi.

Şüpheli İ.S. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İ.S, bu sırada "Neden öldürdünüz?" diye soran gazetecilere, "Huzurevi müdürü öldürdü. Beni bu hale getiren öldürdü. Ben öldürmedim, gidin ona sorun." yanıtını verdi.

Bakanlık inceleme başlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait huzurevinde gece saatlerinde gerçekleşen olayda, 2 yaşlının hayatını kaybettiği, 1 yaşlının ise ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayın öğrenilmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hızlı bir şekilde huzurevine ulaştıkları belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Huzurevi sakinlerine ve personele yönelik gerekli psikososyal destek sağlanmaya başlamıştır. Kaçan saldırgan ise emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili Bakanlığımızca inceleme başlatılmış olup konunun yakinen takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."