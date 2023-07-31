2 kişinin öldüğü tekel saldırısıyla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan bir kişinin daha yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Esenyurt ilçesinin Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö'den sonra S.Ö de yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor."

Olay

Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki tekel bayisine 28 Temmuz gece saatlerinde araçla gelen 4 şüpheli ile içeridekiler arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında şüpheliler tarafından silahla ateş açılması sonucu Y.E.E. (24) olay yerinde hayatını kaybetti, B.B. (20) ve Y.E. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan B.B. de yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.