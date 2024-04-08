2 milyon tatile, 20 milyon akrabaya gidiyor

Fikri CİNOKUR



TÜRSAB Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk, tatilin 9 güne uzatılmasıyla iç pazarda ciddi hareketlilik yaşandığına dikkat çekti. Açılışı öne çeken tesislerde yüzde 90’larda seyreden doluluk oranının bayramda yüzde 100’e ulaşacağını belirten Kuk, kültür turlarına talebin yüksek olduğunu, Mardin ve Urfa’da konaklama kapasiteleri dolduğu için satışların durdurulduğunu kaydetti.

Kuk, “Karadeniz turları ile Kapadokya ve Pamukkale de yoğun talep görüyor. Yaklaşık 2 milyon kişinin tatil amaçlı seyahate çıkacağını düşünüyoruz. Ayrıca 20 milyon kişinin de eş, dost, akraba ziyareti amacıyla şehirlerarası hareket edeceğini ve oluşacak ekonomik potansiyelin 100 milyar liranın üzerine çıkacağını düşünüyoruz” dedi. Kuk, Ramazan Bayramının ardından da iyi bir yaz sezonu beklediklerini belirterek, “Pandemi, depremler, savaşlar derken sorunsuz bir sezona başlamayı özlemiştik” yorumunu yaptı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu da yüksek doluluklara işaret ederken Ramazan’ın ardından Rusların bayramıyla birlikte 2024’ün hareketli geçeceğini kaydetti.