2 Şubat 2024 Resmi Gazete yayımlandı! 2 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete'de 2 Şubat 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 32448 sayılı Resmi Gazete detayları…
Yasama bölümü
TBMM kararı
1403 Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine Yapılan Seçime Dair Karar
Yürütme ve idare bölümü
Yönetmelikler
–– Afet Yeniden İmar Fonunun Yapısı ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik
Tebliğ
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 559)
Kurul kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/02/2024 Tarihli ve 12404 Sayılı Kararı
Yargı bölümü
Anayasa mahkemesi kararları
–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2022/90, K: 2023/201 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2023/106, K: 2023/205 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/9/2023 Tarihli ve 2018/13643 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/9/2023 Tarihli ve 2019/21704 Başvuru Numaralı Kararı
İlân bölümü
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri