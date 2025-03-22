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2 yaşındaki çocuğu baba dayağı hastanelik etti: Durumu ağır

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde babasının darp ettiği iddia edilen 2 yaşındaki talihsiz çocuk, yoğun bakım ünitesinde hayata tutunmaya çalışıyor. Şüpheli baba ise tutuklandı.

Haber Merkezi
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2 yaşındaki çocuğu baba dayağı hastanelik etti: Durumu ağır
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Olay, gece saatlerinde Muratlı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; baba H.İ.Ç. tarafından henüz nedeni tam belirlenemeyen bir sebepten dolayı darp edilen ve kafa travması geçiren 2 yaşındaki H.Ç. adlı çocuk, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Çocuğunu dövdüğü belirtilen baba ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheli baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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