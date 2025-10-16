20 dakika kalbi durmuştu: Fatih Ürek entübe edildi
Kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan sanatçı Fatih Ürek ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Ürek'in önlem amaçlı entübe edildiği kaydedildi.
Dün sabah saatlerinde kalp krizi geçiren Fatih Ürek hastaneye kaldırılmıştı. Ürek’in sağlık durumu hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Hakan Ural, ‘Neler Oluyor Hayatta’ programında Ürek’in entübe edildiği iddiasnı gündeme taşıdı.
"Bugün ya da yarın uyandırmayı planlıyorlar"
Ural, "Doktoru muhtemelen alması gereken kan sulandırıcıyı almadı diyor. Kalple alakalı fonksiyonlarda problem yok. Risk almamak adına entübe edildi. Bugün ya da yarın uyandırmayı planlıyorlar" ifadelerini kullandı.
Fatih Ürek, dün sabah kahvaltı ettiği sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Ürek’in kalbinin durduğu belirtilirken, kalbin 20 dakikalık müdahale sonucunda yeniden atmaya başladığı öğrenilmişti. Ürek’in tedavisi yoğun devam ediyor.