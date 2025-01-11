20 mahalle birleştirilecek, İstanbul'a yeni bir ilçe geliyor iddiası: Hangi mahallelerden oluşacak?

İstanbul'un 39 ilçesine bir yenisinin daha ekleneceği iddia ediliyor. İddiaya görer Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinden mahalleler birleştirilerek “Levent” adında yeni bir ilçe kurulacak.

Sarıyer Gazetesi’nde yer alan haberdeki iddiaya göre yaklaşık 20 mahallenin yeni ilçeye bağlanması planlanıyor. Levent İlçesi’nin sınırlarının ise henüz kesinleşmediği ileri sürülüyor.

İddiaya göre, Sarıyer ilçesinden alınacak mahalleler şunlar:

Emirgan, Rumeli Hisarı, Reşitpaşa, Baltalimanı, Fatih Sultan Mehmet, Maslak (Atatürk Oto Sanayi dahil), Huzur ve Ayazağa.

Ayrıca İstinye Bayırı’ndaki Katar Caddesi’nin Levent’in sınırları içinde yer alacağı öne sürüldü.

Beşiktaş ve Kağıthane’den mahalleler eklenecek

Beşiktaş ilçesinin Sarıyer sınırına yakın mahalleleri olan Konaklar, Akatlar, Etiler ve Levent mahallelerinin yeni ilçeye bağlanacak mahalleler arasında yer aldığı iddia ediliyor.

Kağıthane ilçesinden ise Seyrantepe, Yeşilce ve Hamidiye'nin (bir kısmı), Levent’e dahil edileceği ileri sürülüyor.

Eyüpsultan ilçesinde de Kemerburgaz ve 5. Levent mahallelerinin, Levent ilçesine bağlanmasının planlandığı, Göktürk Mahallesi’nin durumunun ise henüz netleşmediği öne sürülüyor.