20 Mart İstanbul baraj doluluk oranları! İSKİ güncel baraj doluluk oranı

20 Mart İstanbul barajları doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 79.34 olarak kaydedildi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 36.28 olarak kaydedilmişti.

İSKİ’nin son raporuna göre 20 Mart barajlardaki doluluk oranları: