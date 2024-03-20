20 Mart İstanbul baraj doluluk oranları! İSKİ güncel baraj doluluk oranı
İstanbul baraj doluluk oranları kış mevsiminde yaşanan yağışların ardından artmaya devam ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 20 Mart İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte, barajların doluluk oranları…
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20 Mart İstanbul barajları doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 79.34 olarak kaydedildi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 36.28 olarak kaydedilmişti.
İSKİ’nin son raporuna göre 20 Mart barajlardaki doluluk oranları:
- Alibey Barajı yüzde 70,11
- Büyükçekmece Barajı yüzde 75,65
- Darlık Barajı yüzde 86,24
- Elmalı Barajı yüzde 89,38
- Istrancalar Barajı yüzde 68,64
- Kazandere Barajı yüzde 66,96
- Pabuçdere Barajı yüzde 72,20
- Sazlıdere Barajı yüzde 58,73
- Terkos Barajı yüzde 81,35
- Ömerli Barajı yüzde 88,33