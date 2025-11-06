20 milyon öğrenci için ara tatil zili yarın çalacak

  1. Ekonomim
Kasım ayının gelmesiyle birlikte ara tatil için geri sayım başladı. Ara tatil için son ders zili yarın çalacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 9 gün süreyle ara tatil yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımladığı çalışma takvimine göre yarın okullarda son ders zili çalacak ve ara tatil başlayacak.

Ara tatil cumartesi ve pazar günleri de dahil edildiğinde toplam 9 gün sürecek. Okullar, ara tatil dönüşü tekrar 17 Kasım Pazartesi günü eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.

İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl (sömestr) tatili: 19-30 Ocak 2026

İkinci dönemin başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026

Okulların kapanışı: 19 Haziran 2026

