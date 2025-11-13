20 şehidin naaşı Türkiye'ye getirildi

20 şehidin naaşını taşıyan uçak Türkiye'ye ulaştı. Tiflis'teki Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Koca Yusuf A400M uçağı Ankara'da bulunan Mürted Havalimanı'na iniş yaptı.

Şehitlerin naaşlarının Adli Tıp Kurumuna götürülmesi bekleniyor.

Şehitler için iki tören yapılacak

Şehitlerin cenazeleriyle ilgili planlama da koordine ediliyor.

Naaşların Türkiye'ye getirilip, iki ayrı tören yapılması planlanıyor.

Şehit olan askerler arasında F-16 uçaklarının bakım ekibi de vardı. Şehitler, 8 Kasım'da Azerbaycan'daki törene katılmıştı. Amasya Merzifon'da konuşlu ekip için burada bir tören yapılacak.

Şehit askerlerin bir bölümü ise Kayseri'de konuşlu birlikte gören yapıyordu. Bir diğer tören ise burada gerçekleşecek.