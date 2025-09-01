200 milyon dolarlık malvarlığı davası ile gündeme gelmişti! Ünlü sanayici hayatını kaybetti

200 milyon dolarlık malvarlığı olan Boran Plastik'in kurucusu sanayici Deniz Durmay, 86 yaşında hayatını kaybetti. Durmay, ömrünün son dönemini, ikinci eşinden olan çocukları ile şimdiki eşi arasındaki malvarlığı soruşturmaları nedeniyle sıkıntıyla geçirmişti.

Cenaze programı belli oldu

Deniz Durmay'ın cenazesi bugün Beykoz Karlıtepe Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakiben Edirnekapı Şehitlikler Mezarlığı'na, isteği üzerine çok sevdiği anneannesi Ayşe Deliismail'in yanına defnedilecek. Eşi Zeynep Gülsüm Durmay, gazeteye verdiği ilanda, "Çok sevgili eşim Deniz Durmay'ı 30 Ağustos 2025 günü talihsiz bir şekilde kaybetmenin derin acısını yaşamaktayım" dedi.

Yüklü miktardaki mal varlığı çocuklarını karşı karşıya getirmişti

İş insanı Deniz Durmay’ın yüklü miktardaki mal varlığı, üçüncü eşi ve üvey kızıyla, ilk iki eşinden olan çocuklarını karşı karşıya getirmişti.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, ilk eşinden olan çocukları, şimdiki eşi Zeynep Gülsüm Durmay'ın Deniz Durmay için 'akıl sağlığı yerindedir' raporunu bir siyasetçiye 120 bin dolar rüşvet vererek, aldığını ileri sürmüşlerdi.

'Rüşvet' iddiası nedeniyle soruşturma başlatılmıştı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, ‘rüşvet verilerek rapor alındı’ iddiasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadesi alınan isimler arasında yer alan Zafer Üger (56), üç yıl önce Zeynep Gülsüm Durmay ile Beykoz’daki villasında görüştüğünü belirterek bu görüşmede kendisine 120 bin dolar rüşvet verdiğini söylediğini ileri sürmüştü. Ayrıca 300 bin dolar rüşvet daha istendiğini duyduğunu belirtmişti.

Üger, anılan raporun alınması için kendisinin de içinde olduğu 4 kişinin Deniz Durmay’ı Adli Tıp Kurumu’na götürdüklerini ve istenen raporun alındığını öne sürdü.

Şüpheli sıfatı ile ifadesi alınan Zeynep Durmay (59) ise, para karşılığı rapor alındığı iddiasının gerçek dışı olduğunu belirtti.

Plastik sektörünün dev firmalarındandı

Sanayici Deniz Durmay’ın sahibi olduğu Boran Plastik, sektörünün devi konumundaydı

Durmay'ın Muğla Milas'taki çiftliği 200 dönüm arazi üzerine kurulu

İşte miras anlaşmazlığına neden olan malvarlığı

*Gebze OSB’de fabrika,

*Gebze Pelitli’de 8 dönüm fabrika arsası,

*Bodrum Torba’da 6 dönüm denize sıfır otel arsası,

*Bodrum Gündoğan’da 8 dönüm denize sıfır otel arsası,

*Bodrum Gündoğan’da denize sıfır 10 villa,

*Bodrum Yalikavak’ta 1.5 dönüm otel arsası,

*Bodrum Konacık’ta 1villa,

*Bodrum Yalikavak’ta 1 villa,

*Antalya Çamyuva’da 19 dönüm otel arsası,

*Antalya Çamyuva’da 3 dönüm arsa,

*Beykoz Acarkent’te 2 villa,

*Milas’ta 200 dönüm üzerine kurulu çiftlik,*İstanbul’da 1 villa,

*İstanbul Beykoz Saip Molla’da 1 villa ve

*İstanbul Yenibosna Sanayi Sitesi’nde 2 iş yeri.