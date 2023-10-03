Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 4,75 artarken yıllık bazda yüzde 61,53 oldu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da, TÜİK'in açıkladığı eylül ayı enflasyon oranı hakkında değerlendirme yaptı.

Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TÜİK enflasyonu eylül ayında yüzde 4,75 olarak açıkladı. Bu rakam 2003 yılından beri görülen en yüksek ikinci eylül ayı enflasyonu! Hazirandan eylül ayına kadar geçen süredeki enflasyon ise yüzde 25’e ulaştı. Daha önceki yıllarda bu rakam hiç yüzde 9’u geçmemişti. Hazirandan bu yana dolardaki artış yüzde 30’u geçti. Döviz, faiz, enflasyon artıyor! Halkın geçim krizi büyüyor. Yeni ekonomi yönetimi güya itibarlıydı, güya bilimsel yöntemlere göre ekonomi yönetecek, işleri kontrol altına alacaktı. Bunların yapabileceği tek şey halkın ekmeğini küçültmek. Halk enflasyonun altında ezilirken bunlar rahat!"