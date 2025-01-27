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2016'dan beri cezaevinde! Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

2016 yılından beri cezaevinde olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Haydi Meydana" başlıklı yazısı ve yeni fotoğrafı paylaşıldı. Demirtaş yazısında "Önümüzde zorlu ve uzun bir mücadele süreci olacak. Demokrasiyi öncelikle kendi içimizde bir kültüre dönüştürme çalışmalarından başlayarak toplumsallaştırmaya yönelik her tür çalışmayı cesurca tartışmak zorundayız." dedi.

Haber Merkezi
ANKA
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2016'dan beri cezaevinde! Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı
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Almanya’nın Köln kentinde kurulan QAD-Barış Araştırmaları Derneği’nin kurduğu "Qad-Barış Meydanı" web sitesi HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazısı ile yayına başladı. Sitede "Haydi Meydana" başlıklı yazısı ile birlikte yeni bir fotoğrafı da yayınlanan Demirtaş, demokrasinin kültüre dönüşmesi için her türlü zorlu bir süreç yaşanacağını belirtti.  

"Önümüzde zorlu ve uzun bir mücadele süreci olacak"

Demirtaş'ın "Haydi Meydana" yazısında "Öncelikle, enine boyuna tartışıp toplumsal barış için bir yol haritası çıkarmak durumundayız. Sonuçta şunu çok iyi biliyoruz ki, silahlar devre dışı kalınca demokrasiye kendiliğinden geçiş diye bir şey olmayacak. Bunun için, önümüzde zorlu ve uzun bir mücadele süreci olacak. Demokrasiyi öncelikle kendi içimizde bir kültüre dönüştürme çalışmalarından başlayarak toplumsallaştırmaya yönelik her tür çalışmayı cesurca tartışmak zorundayız. Belki de işe, iğneyi kendimize batırarak başlamalıyız: Biz gerçek birer demokrat olmadan, kurumlarımız demokrasinin işlediği sivil merkezlere dönüşmeden, neyi, kimi, nasıl değiştirebiliriz ki? Adalete, eşitliğe, özgürlüklere dayanmayan ve doğrudan demokrasiye en yakın modelleri inşa etmeden barışı kalıcı hale nasıl getirebiliriz ki? Ve elbette özgürce tartışmadan, konuşmadan, araştırmadan bu soruların yanıtlarını nasıl bulabiliriz ki?" ifadelerine yer verdi.

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