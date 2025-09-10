2017’de yapılan anayasa değişikliği referandumunun iptali için ilk başvuru



Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda başvuru alındı belgesini paylaştı ve mühürsüz oy ile pusulaların kabul edilmesi nedeniyle referandumun iptalini talep ettiklerini vurguladı.

Yenilik Partimiz, 16 Nisan 2017 referandumda mühürsüz oy ve pusulalar nedeniyle referandumun iptali için Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yaptı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur! pic.twitter.com/vG1G5zGBUl — Öztürk Yılmaz (@ozturkyilmazYP) September 10, 2025

İYİ Parti de başvuruya hazırlanıyor

Bu adım, CHP İstanbul’a kayyum atanmasının ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun’un da benzer bir başvuru hazırlığında olduklarını duyurmasıyla gündeme geldi. Böylece 2017’deki anayasa değişikliği referandumu, yıllar sonra yeniden hukuki tartışmaların odağı hâline gelmiş oldu.

Halk arasında evet-hayır referandumu olarak bilinen 2017 yılındaki anayasa değişikliği referandumu ile parlamenter sistem kaldırılarak yerine başkanlık sistemi getirilmişti.