2023 Mustafa V. Koç Spor Ödülü Türk kadınının güçlü yumruğuna!

Handan Sema CEYLAN

Cumhuriyetin 100’üncü yılında Mustafa V. Koç Spor Ödülü, Türk kadınının yumruğuna gitti. Mustafa V. Koç’un anısını ve sporun dönüştürücü gücüne inanan vizyonunu yaşatmak için hayata geçirilen ödüller, bu yıl Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluğunu kazanan Busenaz Sürmeneli ile Olimpiyat gümüş madalyası alan Dünya Şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu’nun oldu. İki sporcu; ödüle, erkek egemen olduğu düşünülen bir sporda azimleriyle başarı çıtasını yükseltmeleri ve kız çocuklarına rol model olmaları gerekçesiyle layık görüldü.



Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğinde hayata geçirilen “Mustafa V. Koç Spor Ödülü” bu yıl yedinci kez sahibini buldu. Kalıcı teması, “Olimpik değerlere katkı” olarak belirlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü, 8 Kasım 2023 tarihinde İstanbul Valisi Davut Gül, Koç Ailesi üyeleri, Koç Holding ve Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, TMOK yöneticileri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nün sahipleri Milli Boksörler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu oldu. Çakıroğlu ve Sürmeneli; ödüle, erkek egemen olduğu düşünülen bir sporda azimleriyle başarı çıtasını yükselttikleri, spor ve daha pek çok alanda üstlendikleri sorumluluklarla özellikle kız çocuklarına rol model oldukları gerekçesiyle layık görüldü.

Caroline N. Koç: Sporun iyileştirici gücüne inanıyoruz

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç törende yaptığı konuşmada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü şükran ve özlemle anarak, Cumhuriyetin 100. yaşını kutladı. Koç, konuşmasında sporun evrenselliği, kadınların eşit temsili ve sporun yenileyici gücü olmak üzere 3 başlığa değinmek istediğini anlatarak, şunları söyledi: “Sporun evrenselliği başlığına bakarsak, henüz bir yaşında olan Cumhuriyet 1924’te 41 sporcu ile Paris Olimpiyatlarına katılmıştı. Olimpiyatlar’da bugüne kadar kazanılan 104 madalyanın 11’inin kadın sporcularımız ülkemize getirmişti. Son olarak sporun yenileyici gücüne bakarsak, 1938’de kurulan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü görebiliriz. Bu kurumun ana hedefi; savaşa bağlı yoksulluk ve sürekli kesintiye uğrayan eğitim nedeniyle gelişimi olumsuz etkilenen gençlerin beden ve ruh sağlığını geliştirmekti. Sporun iyileştiren gücüne biz de gönülden inanıyoruz. 6 Şubat’ta büyük bir yıkımla başladığımız bu yılın devamında hayata geçirdiğimiz Umut Kentler’e bu inancımızı yansıttık. Topluluk Şirketlerimiz ile birlikte 5 ilde yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı Umut Kentler’in en kıymetli özelliğinin sosyal yaşam ve spor alanları olduğuna inanıyorum.”



Koç, eşi adına verilen ödülle ilgili, “Bugün görüyorum ki; Mustafa adına verilen bu ödül, sadece sporun farklı branşlarına değil, Cumhuriyetimize duyduğu sevgi ve inanç açısından da çok doğru bir zemine oturuyor” dedi.



TMOK Başkan Vekili Nihat Usta ise konuşmasında şunları kaydetti: “Paris 2024’e sayılı günlerin kaldı. Uzun yıllardır iş birliği ve dostluk geliştirdiğimiz Koç Ailesi ile rahmetli Mustafa Koç’un anısını yaşattığımız, yaşamının pek çok alanında birçoğumuza ilham kaynağı olan değerlerini yansıttığımız Mustafa V. Koç Ödülü’nü yedinci kez takdim ediyor olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz.”

Jüri de Ömer Koç ile Uğur Erdener de var

Ödüllerin seçici kurulu şu isimlerden oluştu: TMOK Başkan Yardımcısı, Avrupa Olimpiyat Komiteleri Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Arat, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2009 Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonu, 2008 Pekin Paralimpik Oyunları Okçuluk Şampiyonu Gizem Girişmen, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları Kadın Voleybol Milli Takım Kaptanı, Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve TMOK Yönetim Kurulu Üyesi Esra Gümüş Kırıcı, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, KASFAD Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Canan Koca Arıtan. Jüri Başkanlığını Caroline N. Koç’un yaptığı ödülün jürisi Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ile TMOK Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi Prof. Dr. Uğur Erdener’den oluştu.

Ringin iki Buse Naz’ı da aynı gün doğumlu

Sürmeneli: Cumhuriyet çocuklarıyız

Olimpiyat ve dünya şampiyonu ilk Türk kadın boksör Busenaz Sürmeneli yaptığı konuşmada, “Bugün burada Olimpiyat madalyalı 2 genç Türk kadını olarak, Atatürk’ün bizlere gösterdiği hedefe giderken elinden gelen en yüksek çabayı gösteren Cumhuriyet çocukları olarak bulunuyoruz. Aydınlık yarınlara yürümenin birden fazla yolu var. Bu yollardan en önemli olanlarından biri ise spordan geçiyor. Biz, aldığımız madalyalarla yalnızca kişisel başarılarımızı taçlandırmış olmuyoruz. Onca emek, değim yerindeyse kan ter gözyaşının sonucu avuçlarımızda tuttuğumuz o madalya, bizi izleyen, bizi takip eden on binlerce insana da bir şeyler ifade ediyor: Bizim Buse Naz Çakıroğlu ile doğum günlerimiz aynı. Sanki o gün doğanlar dövüşmek için yaratılmış” şeklinde konuştu.

Çakıroğlu: Sadece başarı ödülü değil, gençliğe bir yol gösteriş

Olimpiyat gümüş madalyalı ve dünya şampiyonu ilk Türk kadın boksör Buse Naz Çakıroğlu, konuşmasına “Bugün aramızda olamasa da spora verdiği değer ve önemle ismini her duyan herkesin yüzünde tebessüm oluşturan Sayın Mustafa Koç’u sevgi ve saygıyla anıyorum” diyerek başladı ve şunları kaydetti: “Cumhuriyetimizin 100. yılında bu ödülü alabiliyor olmak benim için çok daha anlamlı. Çünkü bu ödülün sadece başarı ödülü değil; bir duruşu, gençliğe bir yol gösterişi olduğunu biliyorum. Sizlerden aldığım ilham ve güçle, yeniden sizlerin karşısında çok büyük başarılarla çıkabilmek için sabırsızlanıyorum.”

“Rengarenk bir takımız, tek bir amaç altında toplanıyoruz”

Ödül törenine onur konuğu olarak katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem de Mustafa Kemal Atatürk’ün hayal ettiği aydınlık ve çağdaş Türkiye yolunda yürümeye özen gösterdiklerini belirten Erdem, “Kız çocuklarına rol model oluyoruz. Birlik duygusuyla besleniyoruz. Rengarenk bir takımız ama tek bir amaç altında toplanıyoruz. Paris 2024 Olimpiyatları’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inancım tam” ifadelerini kullandı.