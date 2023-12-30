2023 Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu

Star gazetesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle "Doğdu Batmayan Güneş" teması ile sunulan ödüllerin bu yıl onuncusu düzenlendi. Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri, 10 dalda Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan 16 isim belirledi.

"Necip Fazıl'ın düşünsel mirasını yaşatmak sorumluluğunu da üstleniyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek'in Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının büyük bir değeri olduğunu söyledi.

Necip Fazıl Kısakürek'in sanatı gelecek nesilleri şekillendirmenin bir aracı olarak gördüğüne dikkati çeken Ersoy, "Necip Fazıl'ın kelimeleriyle dokunan eserleri, sadece bir şairin değil aynı zamanda bir düşünür ve vatanseverin de ifadeleridir. Onun mefkure ve sözleri sadece yaşadığı dönemde değil, günümüzde de yankılanmaya devam etmektedir. Necip Fazıl sadece bireysel düşünce dünyasıyla değil aynı zamanda toplumsal meselelere de kafa yorarak eserlerini kaleme almıştır. Onun eserleri sadece edebiyatla sınırlı kalmayıp eş zamanlı olarak bir düşünce okyanusunu da barındırmaktadır." dedi.

Bakan Ersoy, Büyük Doğu düşüncesinin Türk gençliğine yönelik hazırlanan manifestonun diğer bir adı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Büyük Doğu iman, tefekkür, aksiyon ve dava aralığını bir bütün halinde sunan bir rehberdir. Üstadın 15 devre ve 512 sayı olarak çıkardığı Büyük Doğu dergisi 14 kez kapanmış ancak tüm engellemeler, onu yolundan alıkoyamamıştır. Büyük Doğu, tasfiye edilmiş Doğu medeniyetinin en son temsilcisi olan Türklerin şahsında kaybedilen ruhu ihya etmenin sistemidir. Bugün Necip Fazıl'ı anmakla kalmıyor, aynı zamanda düşünsel mirasını yaşatmak sorumluluğunu da üstleniyoruz. Şunu unutmayalım ki Necip Fazıl'ın bizlere bıraktığı mirası gelecek nesillerle buluşturmak bizim için çok kıymetli bir görevdir. Onun kelimelerinden ilham alarak, toplum olarak daha bilinçli, daha duyarlı ve daha özgür bir gelecek için çaba sarf ediyoruz."

Necip Fazıl'ın şair Baki'den sonra "Sultanu'ş Şuara" unvana sahip ikinci şair olduğunun altını çizen Ersoy, 2024 yılının Türkiye'ye esenlik ve huzur getirmesi, Gazze'de yaşanan insanlık dramının birer an evvel son bulması dileklerini ifade etti.

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Necip Fazıl Ödülleri'nin kültür ve sanat dünyasında tartışılmaz ve referans haline geldiğine işaret ederek, bu yılın temasını "Doğdu Batmayan Güneş" olarak belirledikleri bilgisini paylaştı. Albayrak, ödül jürisine teşekkür ederek, "Necip Fazıl Ödülleri ailemizden 2014 yılı Saygı Ödülü sahibi Nuri Pakdil, 2015 yılı Saygı Ödülü sahibi Rasim Özdenören, 2017 yılı Fikir ve Araştırma Ödülü sahibi Ahmet Özalp ve Saygı Ödülü sahibi Teoman Duralı ile 2018 yılı Saygı Ödülü sahibi Nevzat Atlığ'ı rahmetle yad ediyorum. Ayrıca 21 Ekim'de aramızdan ayrılan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Kısakürek'i de rahmetle anıyorum. Milletimizin huzur ve güveni için feda-yı can eyleyen şehitlerimiz ile Gazze'de soykırıma uğrayan masum kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, katil İsrail'i lanetliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"İyi bir işin ödülü Allah'ın yapmayı nasip etmiş olmasıdır"

"Necip Fazıl Şiir Ödülü"ne değer görülen şair Ali Günvar, ödülünü Gazze'de şehit olanlar ile kendi dillerinde şiir yazdırılmayan, şiirlerini basmaları engellenen şairlere ithaf ettiğini dile getirdi.

Günvar, dünyada tek bir medeniyetin olduğunu ifade ederek, "Bir medeniyet vardır. O da insan-ı kamil medeniyetidir. Onun dışındakiler o insan-ı kamil medeniyetinden sapmalardır. Ben o tek medeniyete inandım. O tek medeniyetin peşinde koşmaya çalıştım. İyi bir işin ödülü Allah'ın onu yapmayı size nasip etmiş olmasıdır." şeklinde konuştu.

* "Necip Fazıl Müzik Ödülü"ne layık görülen piyanist Büşra Kayıkçı, ödül konuşmasının ardından "Kubbe" isimli eserini icra etti.

* Yazar Selahattin Yusuf, "Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü"ne,

* Yazar Ahmet Ayhan Çitil "Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü"ne,

* yazar Sema Bayar ve Rıdvan Tulum "Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü"ne,

* Figen Yaman Coşar ise "Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü"ne layık görüldü.

* "Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü" yönetmen Nacer Khemir,

* "Necip Fazıl Görsel Sanatlar Ödülü" yönetmen Selahattin Sancaklı,

* "Necip Fazıl Saygı Ödülü" ise Hüsrev Hatemi'ye takdim edildi.

* "Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde 1 ve 2 No'lu Tütün Depolarının Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ne Dönüşümü" projesiyle H. İbrahim Düzenli, A. Asım Divleli, E. Selçuk Taşar, Ahmet Yılmaz, İ. Hakkı Yiğit, B. Sami Ateşçi de "Necip Fazıl Mimarlık Ödülü"nün sahibi oldu.

Kültür, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda kişinin de katıldığı gecenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül sahipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.