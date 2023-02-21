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2023 yılı TUS ve YDUS ertelendi

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ertelendi. Sağlık Bakanı Koca, 26 Mart'ta yapılacak TUS'un 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının ise 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a ertelendiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Mart'tan 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a ertelenecek. Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri' ifadelerini kullandı. 

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