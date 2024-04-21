2024-ALES/1 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! ALES/1 sonucu ne zaman açıklanacak?
21 Nisan pazar günü ÖSYM tarafından 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM web sayfasından 2024-ALES/1 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandığını duyurdu. Peki, 2024-ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
ÖSYM web sayfasından 2024-ALES/1 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandığını duyurdu. Yaptığı duyuruda;
‘’21 Nisan 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, 21 Nisan 2024 tarihinde saat 13.45'ten itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 1 Mayıs 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.’’ denildi.
2024-ALES/1 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı
2024-ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 ALES/1 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden 10 Mayıs'ta açıklanacak. Sonuçlara sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.