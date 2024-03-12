2024 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Düzenlemeyle emeklilerin bayram ikramiyesi tutarı artırılacak. Buna göre, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilecek.

2024 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyeleri konusuna hakkında Işıkhan, “Yasa Meclis’ten geçti. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. Daha iyi hizmetlerimiz olacak. ‘Emekliler Yılı’yla ilgili desteklerimiz olacak. Çalışmalar devam ediyor” ifadelerinde bulundu.