2024 emekliye ek zam farkı yattı mı? Emekliye ek zam farkı ne zaman yatacak?

Emekliye ek zam farkı ne zaman yatacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 49,25 zam oranı TBMM’de kabul edildi. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra maaşlara yansıyacak.

Bakan Işıkhan, ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini açıkladı. Söz konusu kararın en kısa zaman içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

2024 güncel emekli maaş tablosu



Yüzde 49,25 zam oranı hesaplandığında maaş zamları şu şekilde oluştu:



-7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alacak.



-10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 14.925 TL alacak.



-13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148 olacak.



-15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 22.387 seviyesine çıkacak.



-17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak.