2024 ikinci ara tatil ne zaman yapılacak? Ramazan Bayramı ve 2. ara tatil birleştirilecek mi?

2024 ikinci ara tatil ne zaman yapılacak?



MEB 2023-2024 takviminde ikinci ara tatilin 8-12 Nisan tarihleri arasında yapılacağı bilgisi paylaşıldı. 8 Nisan cuma günü son ders zilinin çalmasıyla ara tatil başlayacak. Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün sürecek ara tatil, 18 Nisan pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle ara tatil sona erecek.

Ramazan Bayramı ve 2. ara tatil birleştirilecek mi?

Ramazan Bayramı’nın birinci günü 10 Nisan çarşamba gününe denk geliyor. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı'nın son günü ise 12 Nisan cuma günü.

Ara tatil ise 8 Nisan - 18 Nisan tarihleri arasına denk geldiği için öğrenciler ara tatil süreleri içerisinde Ramazan Bayramı tatilini de yapmış olacaklar. Böylelikle İlkokul, ortaokul ve lise öğrenciler cumartesi ve pazar günleri dahil edildiğinde toplam 9 gün tatil yapacak. Bu durumda da tatil süresi uzamamış olacak.