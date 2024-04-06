2024 son teravih hangi gün kılınacak? Teravih ne zaman bitiyor?

Teravihin vakti, yatsı namazından sonradır. Vitir namazı teravihten önce de kılınabilir, sonra da.

Teravih namazının, gecenin üçte birine yahut gece yarısına kadar tehir edilmesi müstehabtır. Hatta (gece yarısından) sonraya bırakılması dahi mekruh olmaz, (İleri sürülen görüşlerin) doğrusu budur.

Teravih yirmi rek'at olup on selâmla (kılınır). Her dört rek'at arasında (dört rek'at kılacak) kadar oturmak, aynı şekilde beşinci teravih (selâmın)dan ve vitir namazından sonra da (bir bu kadar) oturmak müstehabtır.

Ay içerisinde, teravih namazlarında Kur'ân-ı Kerîm'i bir kere hatmetmek sünnettir. (Konuyla ilgili öne sürülen görüşlerin) doğrusu da budur. Hatim insanların usanmalarına sebep olduğu takdirde, Kur'ân-ı Kerîm'den onların usanmayacağı kadarını okumalıdır. Tercih edilen görüş de budur.

Teravih namazının her teşehhüdünde Peygamberimiz (aleyhis-salâtü ves-selam)'e, insanlar usansalar bile, salevât getirmeyi ihmal etmemelidir. Aynı şekilde (teşehhüdlerden) sonra "sübhaneke" duasını, rükû ve secdelerdeki tesbihatı da terketmemelidir. Cemaatin usanması halinde (teşehhüdlerde okunan salevâtlardan sonraki, "Rabbena âtina" ve "Rabbenağfirlî" gibi) dualar okunmayabilir. Teravih namazı kaçırıldığı takdirde, ne tek başına ve ne de cemaatle kaza edilmez.

Son teravih namazı ne zaman kılınacak?



Bu yıl son teravih 8 Nisan pazartesi günü, yatsı namazının ardından eda edilecek.